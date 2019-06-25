Экстрадиция олигарха Фирташа с предысторией

Дмитрий Фирташ — один из крупнейших олигархов Украины, существенно влияющий на экономические и политические процессы в стране.

Карьеру он начал еще в 1993 году, организовав поставки туркменского газа в Украину в обмен на продовольственные товары.

Долгие годы бизнесмен держался в тени. Его имя стало широко известно в начале 2006 года, при президентстве Виктора Ющенко, когда в ходе урегулирования очередного газового конфликта Москва и Киев договорились о введении на рынок посредника — “РосУкрЭнерго”. Соучредителем этой структуры выступала компания Centragas Holding, 90 % акций которой принадлежали Фирташу.

Бизнес Фирташа

За последние 15 лет Дмитрий Фирташ стал одним из ведущих инвесторов в энергетический сектор и химическую промышленность в Центральной и Восточной Европе. Его предприятия и компании осуществляют деятельность в Украине, Австрии, Венгрии, Германии, Италии, на Кипре, в Таджикистане, Швейцарии, Эстонии.

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В 2007 году для управления его активами была создана компания Group DF, чьи интересы, помимо энергетики, были направлены на химическую и титановую промышленность, недвижимость и банковский сектор. Вместе с тем Фирташ приступил к активной экспансии в Европу, скупая активы в Австрии, Венгрии, Германии, Италии и даже Швейцарии. В 2006 году его состояние оценили в 2,4 миллиарда долларов, в 2013-м — предвоенном для Украины и последнем спокойном для Фирташа — в 3,3 миллиарда.

Международная Группа компаний Group DF (‘The Firtash group of companies’), основанная Дмитрием Фирташем в 2007 году, объединяет активы в области химической промышленности, энергетики и недвижимости. Group DF работает в 11 странах евразийского региона.

Среди предприятий, принадлежащих Фирташу:

“РосУкрЭнерго АГ”;

ЗАО СП “Таджик Азот”;

холдинг OSTCHEM: ПАО “Азот” (Черкассы); ПАО “Концерн Стирол” (Горловка); Северодонецкое объединение “Азот”; ПАО “Ровноазот” (Ровно); ПАО “УкрАгро НПК” (Украина); “Крымский титан” (Армянск);

“Надра Банк” (признан неплатежеспособным в 2015 году);

“Правэкс-Банк” (приобретен в 2014 году);

БЦ “Парус” и ТРЦ “Арена Сити” в Киеве (в собственности);

В феврале 2013 года компания GDF MEDIA LIMITED, входящая в группу компаний Дмитрия Фирташа Group DF, приобрела компанию INTER MEDIA GROUP LIMITED (в медиагруппу входят телеканалы: ИНТЕР, ИНТЕР+, НТН, К1, МЕГА, ЭНТЕР-ФИЛЬМ, К2, ПИКСЕЛЬ и Zoom).

Политические связи

На парламентских выборах весной 2002 года Дмитрий Фирташ баллотировался в парламент по списку Всеукраинского политического объединения “Жінки за майбутнє” (№ 12), опекаемого Людмилой Кучмой, женой Президента Украины Леонида Кучмы. Но в ряды народных избранников он не попал. По данным Центризбиркома, Фирташ даже был членом партии.

В ходе президентской предвыборной кампании в 2004 году ходили слухи о финансовой поддержке, которую Фирташ оказывал Виктору Ющенко. Ни тот, ни другой в этом, разумеется, не признались. В СМИ также сообщали, что Фирташ сумел сблизиться с Виктором Ющенко, обеспечив перелет в Киев на инаугурацию президента его американских родственников. Их доставка обошлась в 270 тысяч долларов. В 2009 году Дмитрий Фирташ был награжден орденом “За заслуги” III степени по случаю Дня Соборности.

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Позже Фирташ начал финансировать деятельность Партии регионов. В декабре 2010 года Фирташ получил должность при президенте Украины. Виктор Янукович назначил Дмитрия Фирташа сопредседателем Национального трехстороннего социально-экономического совета.

Дмитрий Фирташ – давний враг экс-премьера, лидера партии “Батькивщина” Юлии Тимошенко, которая в свое время также занималась газовым бизнесом.

После Революции Достоинства, с марта 2014-го живет в австрийской Вене. В ноябре 2015 года планировал вернуться в Украину. Но министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в случае возвращения Фирташа задержит полиция из-за обращения министерства юстиции США в Генпрокуратуру Украины.

Фирташ работал и с Полом Манафортом, бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа. Манафорт был фигурантом расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США. В частности, в судебном иске, который Юлия Тимошенко подала в американский суд в 2011 году, она упомянула о совместных проектах Манафорта и Фирташа в сфере недвижимости.

Почему Фирташа хотят экстрадировать в США

Судебный процесс по делу об экстрадиции владельца корпорации Group DF и одного из самых богатых людей Украины Дмитрия Фирташа в США продолжается с 2014 года.

12 марта 2014 года Фирташ был арестован по запросу США в Вене и впоследствии освобожден под залог. США обвинили украинского олигарха и еще пятерых бизнесменов в даче взятки индийским политикам на 18,5 млн долларов в обмен на лицензии на разработку месторождений в Индии.

Тем не менее, суд в Вене не дал разрешения на экстрадицию Фирташа в США, подозревая политический контекст. Через неделю после задержания земельный суд Вены освободил Фирташа под рекордный для этой страны залог – 125 млн евро и подписку о невыезде из Австрии. Залог внес российский олигарх Василий Анисимов, который, по данным СМИ, является другом доверенного лица президента России Владимира Путина Аркадия Ротенберга, фигуранта санкционных списков США и ЕС.

Также генеральный прокурор США Джефф Сешнс утверждал, что Фирташ действовал, как “прямой агент Кремля” в схеме снятия денег с перепродажи природного газа между российской фирмой “Газпром” и Украиной.

Сам Фирташ отрицает все обвинения, а его защита заявляет, что в США на их подопечного может ожидать политически мотивированный вердикт. Владельца корпорации Group DF защищает мощная команда адвокатов, среди которых, в частности, бывший министр юстиции Австрии Дитер Баумдорфер, бывший министр внутренней безопасности США Майкл Чертофф, экс-прокурор Чикаго Дэн Уэбб.

Адвокаты олигарха настаивали, что суд США не имеет полномочий рассматривать преступления в Индии. Однако американские судьи считают, что поскольку в деле задействованы интересы американской компании Boeing – это дает им такую ​​юрисдикцию.

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30 апреля 2015 года земельный суд Вены отказал в выдаче украинского олигарха в США, мотивировав, что США не предоставили достаточно доказательств в поддержку своего обвинения, которое выглядит “политически мотивированным”.

Однако, при рассмотрении апелляции 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены пришел к выводу о допустимости экстрадиции и уголовного преследования Фирташа по требованию США, указав, что американская сторона предоставила дополнительную информацию.

В начале января 2019 года стало известно, что американские прокуроры привлекли к доказательствам по делу об экстрадиции Фирташа отчет консалтинговой компании McKinsey, оценивавшей предложение компании-посредника Bothli Trade, которая принадлежит украинскому олигарху, относительно добычи титана в Индии. В отчете консалтинговая компания, в частности, указывала Boeing о рисках, с которыми он может столкнуться, работая с компанией Фирташа, и рекомендовала компании проверить потенциального бизнес-партнера, расписав вероятную стратегию Bothli Trade по подкупу индийских чиновников.

27 февраля этого года генеральная прокуратура при верховном суде Австрии подала на рассмотрение этого суда “кассационную жалобу по соблюдению законности” на решение высшего земельного суда Вены от 21 февраля 2017 года об экстрадиции Фирташа. Она порекомендовала высшему суду с целью восстановления законности отменить это решение и отправить дело на повторное рассмотрение в высший земельный суд Вены.

В конце февраля 2019 года австрийские СМИ со ссылкой на источники также сообщили, что бывшая жена и пасынок Фирташа намерены подать в центральную прокуратуру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Вены исковое заявление против олигарха и его доверенного лица, высокопоставленного украинского функционера, по обвинению в нанесении ущерба на 5 млрд евро.

“Испанское дело”

Весной 2015 года австрийский суд первой инстанции отклонил просьбу прокуратуры о выдаче Фирташа США. В то же время, сразу после заседания олигарх был вновь задержан прямо в зале суда – на этот раз по запросу правоохранительных органов Испании в рамках расследования дела об отмывании денег и участии в преступной организации.

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Через несколько дней Фирташ был освобожден под ранее внесенный залог (в 2014 г.), а в конце года, 19 декабря 2017 года, высший земельный суд отказал в экстрадиции бизнесмена по испанскому запросу, заявив о недостаточности предоставленной информации испанской стороной.

Стоит отметить, что в ноябре 2016 года антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск Дмитрия Фирташа. Его подозревают в отмывании крупных сумм денег. ОПо данным El Pais, Фирташ объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками – гражданами Украины. Одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пятеро других сообщников Фирташа. Среди задержанных – местные адвокаты.

Речь шла о “десятках миллионов евро незаконного происхождения”. СМИ писали о сумме в 10 миллионов евро, которая якобы была получена посредством отмывания денег за счет операций с недвижимостью и ресторанного бизнеса. Эти деньги осели на счетах компаний, зарегистрированных на Кипре и Виргинских островах.

Прокурор также сообщил журналистам, что дело Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции “Вариола”, начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого – Степана Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег.

Однако в январе 2017 года Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста за отсутствием состава преступления. Его адвокатам удалось доказать, что деньги на его счетах являются результатом продажи в 2008 году “Правэкс-банка” за 750 млн долларов. Документы, найденные в ходе обысков по делу Черновецкого, и помогли следствию выйти на Дмитрия Фирташа, отметил представитель прокуратуры.

Как заявил представитель земельного суда Вены, запрос из Испании на задержание Фирташа у австрийцев был уже давно, однако австрийская прокуратура очень долго не передавала его в суд. И сделала это только ближе к дате рассмотрения апелляции по экстрадиции бизнесмена в США.

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В то же время защита украинского олигарха подала в верховный суд Австрии – высшую судебную инстанцию ​​страны – кассационную жалобу на февральское решение об экстрадиции в США. 12 декабря 2017 года стало известно, что верховный суд Австрии решил рассмотреть апелляцию Фирташа. При этом само рассмотрение дела было приостановлено, пока суд ЕС не вынесет решение по применению норм Хартии ЕС по правам человека при апелляционных разбирательств в Австрии.

Что грозит Фирташу

После решения верховного суда Австрии окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США будет принимать федеральный министр юстиции Австрии. После политического кризиса, распада коалиции и формирования в Австрии 3 июня нового переходного правительства должность федерального вице-канцлера, министра по делам конституции, реформ, дерегуляции и юстиции занимает Клеменс Яблонер, в прошлом председатель высшего административного суда Австрии.

В начале июня 2019 года американские СМИ сообщили, что адвокат Фирташа Дэн Уэбб не исключает, что его подопечного могут экстрадировать в США уже в начале июля, если верховный суд Австрии одобрит соответствующее решение высшего земельного суда Вены.

По законодательству США, обвиняемому в коррупции Дмитрию Фирташу грозит 50 лет тюремного заключения.

Источник – bykvu

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