У США придумали браслет-элекрошокер для боротьби з шкідливими звичками

Щоб відучити себе палити, гризти нігті або їсти нездорову їжу, потрібно самостійно давати собі розряд в 350 вольт кожен раз, коли порушуєш власний заборона. Якщо сили волі не вистачає, можна попросити зробити це друзів через спеціальний додаток.

Пристрій винайшов випускник Стенфорда Маніш Мережі. Розробник прославився тим, що найняв помічницю, яка давала йому ляпаса всякий раз, як він відволікався від роботи. Маніш похвалився в блозі, що його продуктивність збільшилася з 38 до 98 %.

За задумом автора, Pavlok повинен діяти на людину також, як стимули фізіолога на його піддослідної собаку.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Пристрій можна синхронізувати зі смартфоном і, в деяких випадках, запускати автоматично — наприклад, вранці, коли потрібно встати раніше.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», вчені порівняли пристрасть до солодкого з курінням.

За матеріалами Knife.media

Читайте також:

Вино, пиво і шоколад сприяють довгого життя: вчені

Створені перші в світі цигарки, нешкідливі для природи

Куріння викликає психоз