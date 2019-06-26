Саакашвілі йде на вибори. Cуд скасував відмову ЦВК в реєстрації

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва підтримав оскарження командою політичної партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі рішення Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації списку політсили на виборах.
Відповідне рішення судді оголосили на засіданні 25 червня ввечері.
“Ми перемогли! Суд нас підтримав! Ми йдемо на вибори!” – написав Саакашвілі у Facebook.
Нагадаємо:
- 23 червня ЦВК відмовила у реєстрації кандидатам від партії “Рух нових сил”.
- Саакашвілі пов’язав недопуск на вибори з п’ятим президентом Петром Порошенком.
Джерело – Українська правда
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