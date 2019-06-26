Повінь – зміна системи

Menu
Close

Саакашвілі йде на вибори. Cуд скасував відмову ЦВК в реєстрації

26.06.2019

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва підтримав оскарження командою політичної партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі рішення Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації списку політсили на виборах.

Відповідне рішення судді оголосили на засіданні 25 червня ввечері.

“Ми перемогли! Суд нас підтримав! Ми йдемо на вибори!” – написав Саакашвілі у Facebook.

Нагадаємо:

  • 23 червня ЦВК відмовила у реєстрації кандидатам від партії “Рух нових сил”.
  • Саакашвілі пов’язав недопуск на вибори з п’ятим президентом Петром Порошенком.

Джерело – Українська правда

 

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!

Читайте також:   Трамп і Мей висловилися за посилення координації у боротьбі з тероризмом
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *