Біля села Марківка затримали найманця-невдаху з Росії(відео)

Прикордонники неподалік села Марківка затримали громадянина Росії, який збирався вступити у лави бойовиків так званої “ЛНР” і воювати за них на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба ООС

Чоловік незаконно перетнув кордон з РФ в Україну та мав при собі військовий квиток.

40-річний росіянин родом з Воронежа, неодноразово судимий.

За словами порушника, нещодавно у нього виник конфлікт з місцевим кримінальним авторитетом, тому він вирішив потрапити на територію так званої “ЛНР”. Надалі громадянин РФ збирався вступити до незаконних збройних формувань та “воювати за Росію проти США”.

Стосовно затриманого громадянина РФ складено адміністративні матеріали за спробу порушення державного кордону. Вживаються заходи щодо прийняття подальшого правового рішення.

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