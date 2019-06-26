У Станиці Луганській почнуть розведення військ, якщо не буде обстрілів

У Станиці Луганській почнуть розведення військ, якщо сторони дотримуватимуться перемир’я згідно Мінських домовленостей. Військові мають відійти на 800-900 метрів вглиб.

Також 26 червня чекають на керівника української делегації в Мінську Леоніда Кучму, аби сили таки розвести, повідомляє “Громадське”.

Зазначимо, на цій ділянці сили намагаються розвести з 2016 року.

Нагадаємо, що ситуація в зоні бойових дій на Донбасі останніми днями погіршилась. Упродовж 24 червня та ранку 25 червня бойовики 44 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого двоє військових дістали поранення.

Упродовж 23 червня внаслідок обстрілів бойовиків поранення дістали троє військових.