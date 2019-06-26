США відреагували на скандальне повернення російської делегації в ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи не повинна дозволити, щоб до складу російської делегації входили росіяни, що потрапили під санкції США і Євросоюзу.

Про це на прес-конференції в Києві заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє телеканал Hromadske.

Дипломат нагадав, що Сполучені Штати не є членом Ради Європи, але зауважив, що Вашингтон виступав проти повернення Росії до цієї організації. Він також відзначив зусилля Києва у цьому напрямку.

«Ми були вражені зусиллями української команди в ПАРЄ, які вони доклали, щоб не дати можливості Росії повернутися до цієї організації», – сказав Тейлор.