В Україні пройдуть навчання “Сі Бриз-2019”: які новації

Фото: dpsu.gov.ua

У Держприкордонслужбі зазначили, що «справжньою новацією стане відпрацювання річкового елемента»

1 липня в Україні розпочнуться українсько-американські навчання “Сі Бриз-2019”. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Навчання проходитимуть на морі, на суші, в повітрі і під водою.

«На цей раз справжньою новацією стане відпрацювання річкового елемента. За легендою навчань ворожі елементи будуть намагатися заблокувати вихід до моря з річки Дунай», — відзначили в прес-службі.

Корабельно-катерного складу морської охорони отримає завдання забезпечити супровід транспортних цивільних суден через гирло Дунаю до Чорного моря. У даному навчальному елементі будуть задіяні виключно сили морської охорони Держприкордонслужби.

«У цьому році ми пропонуємо широкий компонент морської охорони. Ми плануємо вже другий рік спільно з румунськими колегами проводити міжнародні навчання на річці Дунай. Також ми запланували з представниками берегової охорони Грузії — під час їх візиту в порт Одеси — кілька проведення спільних тренувань-навчань, це стосується суто несення прикордонної служби», — зазначив начальник регіонального управління морської охорони Олег Костур.

У морському компоненті в ході навчань заплановано артилерійські стрільби, висадки доглядових груп, а також удосконалення взаємодії спеціальних підрозділів.

18 січня 2018 року Верховна Рада Рада дала добро на допуск в Україну збройних сил країн НАТО для проведення навчань.