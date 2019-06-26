Знаменитості, які порушували закон

Здавалося б, у них є все: гроші, слава і любов шанувальників, однак хорошу репутацію за це не купиш. Ми з’ясували, яким знаменитостям були висунуті серйозні звинувачення в порушенні закону і які вони понесли покарання.

Ліндсі Лохан

Почати список «неслухняних» зірок безперечно варто з Ліндсі Лохан. Вперше вона з’явилася в кіно в 1998 році у фільмі «Пастка для батьків», де зіграла двох чарівних близнят, проте вже в 2007 році про Лохан стали ходити негарні чутки. Арешт за п’яне водіння і зберігання кокаїну, другий арешт з тієї ж причини, і ось суд присуджує Лохан до трьох років умовно і трьох діб в’язниці. Але навіть це не змусило актрису розсудливим: її багато разів ловили за кермом в нетверезому вигляді, звинувачували в нападах і порушенні режиму пробації.



Багато шуму наробив арешт актриси за крадіжку намиста вартістю 25 000 доларів з ювелірного магазину у Венеції. Тоді суд засудив її до чотирьох місяців ув’язнення. Але через переповненість в’язниць красуня відбулася лише домашнім арештом.

Харві Вайнштейн



«Вбити Білла», «Володар кілець», «Маленький Будда» і «Кримінальне чтиво» — продюсер всіх цих картин Харві Вайнштейн. Ніхто й припустити не міг, що його коли-небудь будуть звинувачувати в серйозних злочинах, однак 5 жовтня 2017 року американська газета The New York Times опублікувала матеріал, який зруйнував кар’єру кінематографіста. У тексті наводилися слова актриси Ешлі Джадд, яка розповіла, як одного разу Харві запропонував їй піднятися до нього в номер замість сніданку, там постав перед нею в одному лише банному халаті і запропонував зробити масаж. Скандал завдав удар по продюсерської компанії, заснованої братами Харві і Робертом Вайнштейнами. Вона була близька до банкрутства, але в кінцевому підсумку було прийнято рішення продати її за $310 млн. Зараз знаменитий продюсер готовий виплатити $44 млн потерпілим жінкам і кредиторам.

Мел Гібсон



Актор Мел Гібсон за своє життя зробив стільки божевільних вчинків, що сам дивується, як досі живий. Пити голлівудський красунчик почав у 13 років, і поступово зловживання спиртним стало для нього серйозною проблемою. Під час зйомок «Смертельної зброї» Гібсон снідав двома літрами пива. Результат — арешти за водіння автомобіля в нетверезому вигляді, маніакально-депресивний психоз, від якого Гібсон страждає вже багато років, і звинувачення в домашньому насильстві, які свого часу зруйнували його відносини з російською піаністкою Оксаною Григор’євою.

Періс Хілтон



Багату спадкоємицю готельної імперії і світську левицю Періс Хілтон заарештовували тричі. У 2006 році вона попалася на водінні в нетверезому вигляді. Тоді суд наклав на неї штраф в $1500, а також призначив випробувальний термін 36 місяців. Але Хілтон навіть в цей час примудрилася потрапити нетверезої за кермом. На цьому білява красуня не зупинилася: у 2010 році її затримали в готелі Wynn в Лас-Вегасі за зберігання кокаїну. Порошок виявили в її сумочці.

Мішель Родрігес



На рахунку зірки «Аватара» було кілька арештів, які в основному траплялися з-за водіння в нетверезому стані. Але в 2002 році Мішель затримали за те, що напала на свою сусідку по кімнаті. Крім іншого актриса кілька разів ставала причиною аварій і попадалася на перевищенні швидкості. У 2005 році її знову зловили під час водіння в нетверезому стані. Суд засудив Мішель до двох місяців тюремного ув’язнення, громадських робіт, а після всього цього відправив зірку на примусове лікування від алкоголізму за порушення випробувального терміну.

Jay Z



Зараз ми знаємо Jay Z як зразкового сім’янина і батька трьох дітей, але й він у свій час мав проблеми з законом. Репер був заарештований в Нью-Йорку в грудні 1999 року за нанесення ножових поранень музичному продюсеру Lance Rivera в нічному клубі на Манхеттені. Джей Зі тоді визнав свою провину і був засуджений до трьох років позбавлення волі умовно.

Чарлі Шин



Чарлі Шина кілька разів звинувачували в побутовому насильстві і зв’язках з дівчатами легкої поведінки. Згідно з листом, випущеному юрисконсультом Warner Bros Television, в 2011 році його звільнили з серіалу «Два з половиною людини» за «небезпечне саморуйнуюча поведінка». Ні для кого не секрет, що Шин зловживав наркотиками. Чарлі примудрився в неадекватному стані напасти на власну дружину, погрожуючи ножем, за що був покараний: він на місяць відправився на примусове лікування, ще місяць провів на виправних роботах, а також пройшов курс із управління гнівом.