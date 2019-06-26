Алан Бадоєв після 3-річної перерви повернув на сцену гурт Kazaky(відео)

Гурт Kazaky презентувала кліп Push. До складу входять 5 чоловіків-танцюристів на підборах. Режисером виступив Алан Бадоєв.

Про це з офіційної сторінки Kazaky у Facebook.

“У кліпі KAZAKY постають воїнами свободи і любові. Велику лепту до динамічної та композиційної побудови відеокліпу вніс Микита Кузьменко – оператор. Але найважливіше, що істотно оновили контекст групи – нові змісти. Кліп відкрито говорить про такі речі, як свобода любові та самовираження. Для цього ми використовували портрети хлопців, зануривши їх у документальну естетику”, – розповідає Бадоєв.

У відео показали новий склад колективу — до танцюристів приєдналися Влад Коваль та Євген Гончаренко.

Музиканти стверджують, що назва Kazaky не має стосунку до українського козацтва. Найменування колективу походить від розповсюдженого в Японії імені Kazaki.

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