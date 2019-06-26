Еко-активісти у центрі уваги: 7 фільмів про захисників природи

Глобальне потепління, брак ресурсів, забруднення природи і повне зникнення рідкісних видів тварин змушують серйозно переглянути споживацьке ставлення людини до навколишнього середовища. Про людей, для яких майбутнє планети і її мешканців – не порожній звук, фільми з добірки каналу TV1000.

Флінт

Flint, 2017

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Головна героїня телевізійної драми − Айза Бенкс з провінційного містечка в штаті Мічиган. У якийсь момент жителі Флінта почали помічати дивний запах водопровідної вода, люби почали масового звертатися в місцеву лікарню. Відважна еко-активістка Айза підозрює, що виною всьому – відходи, які скидаються у найближчу річку. Вона об’єднується з кількома небайдужими жінками, щоб відвоювати у влади своє право на самий головний ресурс.

Персонажі стрічки вигадані, проте сюжет заснований на реальній історії, що увійшла в історію як «Водний криза Флінта». Скандальний випадок був широко висвітлений у пресі в 2014 році.

Слід звіра

Pokot, 2017

Дія польського детективного трилера розгортається в невеликому селі, загубленої в горах Судети. Місцеві жителі всерйоз стурбовані хвилею загадкових вбивств, жертвами яких стають не пов’язані між собою люди різного статусу. Одне з тіл виявила місцева вчителька Яніна Душейко, яка є еко-активісткою і знає ліс, як свої п’ять пальців. Яніна помітила дивну закономірність у виборі жертв, але влада відмовилися прислухатися до неї. Активістка наважується провести власне розслідування, яке приводить до несподіваних висновків.

Основою для сценарію стрічки став роман польської письменниці Ольги Токарчук. Фільм був висунутий на головну нагороду міжнародного кінофестивалю в Берліні.

Острів собак

Isle of Dogs, 2018

Мультфільм-антиутопія знаменитого режисера Уеса Андерсона розповідає про події недалекого майбутнього. По світу пройшла звістка про епідемію лякаючого собачого грипу. У зв’язку з цим влада Японії, де розвивається історія, вирішили вислати всіх домашніх собак на віддалений острів. Серед нещасних чотирилапих виявився і Пятнашка, пес підлітка Атакари Кобаяші. Не бажаючи миритися з втратою кращого друга, юний герой вживає небезпечну подорож, щоб звільнити П’ятірки й решту ні в чому не винних кошлатих.

Робота над проектом принесла Уесу Андерсону премію Срібний ведмідь Берлінського кінофестивалю за кращу режисуру. Крім того, стрічка номінована на Оскар в двох категоріях, у тому числі як кращий анімаційний фільм.

Угрупування «Схід»

The East, 2013

Сара – співробітниця детективної організації, до того багато років пропрацювала в ФБР. Новий роботодавець дає дівчині завдання: розслідувати діяльність знаменитої угруповання «Схід», яка спеціалізується на підривної діяльності проти екологічно небезпечних корпорацій. Сарі досить швидко вдається потрапити в ряди угруповання і завоювати довіру її учасників. Її навіть беруть з собою на важливе завдання. Поспілкувавшись з еко-активістами і дізнавшись їх позицію, дівчина мимоволі перейнялася до них симпатією і повагою, поставивши під удар своє завдання.

Брита Марлінг і Зал Батманглидж написали сценарій стрічки, частково ґрунтуючись на власному досвіді спілкування з групами анархістів.

Аватар

Avatar, 2009

Картина Джеймса Кемерона розповідає про вигаданому фантастичному світі, але при цьому наділена потужним посилом, добре зрозумілими сучасній людині. Сюжет фільму відносить нас на сто років вперед. Люди майбутнього виснажили ресурси своєї планети і були змушені шукати нові джерела, одним з яких має стати невелика планета Пандора. Дикий світ з унікальною флорою і фауною населений високими синекожими на’ві. Щоб його дослідити, люди використовують унікальних «аватарів», не відрізняються від жителів планети. Колишній морський піхотинець Джейк, відправившись на Пандору, з подивом виявляє, що на’ві зовсім не дикуни, а сама планетадостойна кращої долі, ніж та, що уготована їй егоїстичними землянами.

Прем’єра сиквела стрічки – фільму «Аватар 2» – запланована на 2021 рік. У продовженні глядач дізнається про те, як склалася доля Джейка і Нейтірі.

Земляни

Earthlings, 2005

Після перегляду картини життя багатьох розділилася на «до» і «після». Стрічка розкриває часом шокуючі подробиці співіснування людей один з одним і з братами меншими в рамках одного недосконалого світу. Зачіпаються резонансні теми дискримінації та утиску прав, а також жорстокого поводження з тваринами, яким, на думку творців картини, не повинно залишатися місця в цивілізованому суспільстві.

Над проектом працювали представники Голлівуду і шоу-бізнесу: Мобі записав саундтрек, Меггі Кью стала продюсером фільму, а також Хоакін Фенікс виступив як оповідача.

Зломщики сердець

I Heart Huckabees, 2004

Ексцентричні подружжя Бернард і Вівіан Джаффе відкривають незвичайне детективне агентство. Їх спеціальністю повинні стати не звичайні розслідування, а допомога людям, що потрапили в неординарні емоційні ситуації. Першим клієнтом агентства стає Альберт Марковскі. Він працює в мережі роздрібної торгівлі, а також очолює групу еко-активістів, які намагаються перешкодити будівлі торгового центру великої мережі. У певний момент герой почав помічати, що в його житті відбувається занадто багато незвичайних збігів. Саме з ними і належить розібратися новоявленим детективам Джаффе.

Стрічка стала акторським дебютом для нині відомого комедійного актора Джони Хілла. Хілл потрапив у фільм, завдяки протекції Дастіна Хоффмана.

Поки у світі існують люди, подібні героям фільмів з нашої підбірки, людство має шанс на мирний та гармонійне співіснування з іншими мешканцями своєї планети. Запрошуємо вас подивитися ці та інші фільми на каналах TV1000.

Читайте також:

Самотність в океані: кращі фільми про виживання на незаселених островах

Всім стихіям зло: 5 фільмів про природні катаклізми

Життя геніїв: 7 фільмів про нобелівських лауреатів