У Києві пенсіонер вбив дружину через бідність

У київській багатоповерхівці сталася трагедія – 77-річний чоловік спочатку вбив прикуту до ліжка дружину, а потім намагався вчинити самогубство, встромивши ножа у живіт.
На вбивство дружини та самогубство київського пенсіонера штовхнули бідність та самотність.
Перед суїцидом чоловік зателефонував керівникові ОСББ і попросив викликати правоохоронців.
Коли сусіди зашли до квартири, пенсіонер лежав на кухні з розпоротим животом, а в кімнаті мертве тіло його 75-річної дружини, поряд – записка зі страшним зізнанням.
За попередньою версією поліції – чоловік задушив свою хвору дружину, а потім хотів вкоротити собі віку.
Сусіди кажуть, що родина хоч і не мала дітей, але була взірцем поваги та любові.
Проте кілька років тому у жінки діагностували рак шлунку.
Він сам доглядав за прикутою до ліжка дружиною, а мізерної пенсії ледь вистачало на те, щоб не померти з голоду.
Медикам вдалося врятувати пенсіонера – він у реанімації.