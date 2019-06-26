У Києві пенсіонер вбив дружину через бідність

У київській багатоповерхівці сталася трагедія – 77-річний чоловік спочатку вбив прикуту до ліжка дружину, а потім намагався вчинити самогубство, встромивши ножа у живіт.

На вбивство дружини та самогубство київського пенсіонера штовхнули бідність та самотність.

Перед суїцидом чоловік зателефонував керівникові ОСББ і попросив викликати правоохоронців.

Коли сусіди зашли до квартири, пенсіонер лежав на кухні з розпоротим животом, а в кімнаті мертве тіло його 75-річної дружини, поряд – записка зі страшним зізнанням.

За попередньою версією поліції – чоловік задушив свою хвору дружину, а потім хотів вкоротити собі віку.

Сусіди кажуть, що родина хоч і не мала дітей, але була взірцем поваги та любові.

Проте кілька років тому у жінки діагностували рак шлунку.

Він сам доглядав за прикутою до ліжка дружиною, а мізерної пенсії ледь вистачало на те, щоб не померти з голоду.

Медикам вдалося врятувати пенсіонера – він у реанімації.