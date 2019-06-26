Брат кума Путіна планує «зайти» в ВР через округ на прифронтовій Луганщині

Центральна виборча комісія України зареєструвала молодшого брата політика і кума президента РФ Віктора Медведчука Сергія Медведчука кандидатом в нардепи на виборчому окрузі № 105 у Луганській області повідомляє НВ.

Інформація про це доступна на сайті ЦВК. Він балотується від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя». Округ № 105 включає в себе прифронтовій місто Щастя і частина Новоайдарського району.

Всього по округу зареєстровані 28 кандидатів в народні депутати.

У соцмережах відреагували на політичні амбіції брата Медведчука. «Виборчий слоган:« Будемо жити добре, як в «ЛНР» – ФСБ з нами і за нас », – жартують користувачі.

Нагадуємо, що в «ДНР» заявили, що не можуть обійтися без Медведчука.