Вартість биткоина вперше за 1,5 року перевищила $12 тисяч

Курс биткоина вперше з січня 2018 року перевищив позначку в $12 тисяч. Про це свідчать дані Coinmarketcap.

Вранці 26 червня вартість кріптовалюти склала $12755. З початку торгів курс виріс на 12%. Капіталізація склала $226 млрд. З початку 2019 року биткоин подорожчав на 130%, пишуть ЗМІ. При цьому курс продовжує залишатися нижче максимуму 2017 року, коли він наближався до $20 тис. В 2018 році биткоин подешевшав більш ніж на 80%, його вартість опустилася нижче $3,5 тис.

У травні суд у Омську скасував рішення, за яким криптовалюта в Росії була визнана грошовим сурогатом, що сприяє зростанню тіньової економіки. На цій підставі Роскомнагляд раніше блокував портал Bestchange.ru, який використовується для пошуку обмінників, в тому числі криптовалютных. Також в реєстр заборонених сайтів були внесені онлайн-обмінники Fastobmen.net, Pushpayer.com і Xchange.cash.