Амур, шашлик і русофоби

Примус до любові ніколи не доводить до добра і дуже часто викликає бажання відповісти як-небудь «асиметрично».

Прочитала коментар прес-секретаря президента РФ про те, що літаки знову полетять в Грузії, коли ситуація в ній повернеться в «нерусофобское русло», і мимоволі згадала радянський анекдот. «На якогось античного бога схожий СРСР? На Амура, бо голий, озброєний до зубів і до всіх лізе зі своєю любов’ю».

Мені-то очевидно, що «русофобія» в даному випадку — евфемізм. Грузинська опозиція костерит не громадян Росії, а конкретно її керівників. Національність тут не при чому. Це скоріше путинофобия або кремлефобия. Але тоді нехай Пісків так і скаже: годі обзивати нашого лідера земляним черв’яком, і ми знову дозволимо нашим людям пити грузинські вина і літати до вас на хачапурі.

Втім, судячи з дискусій в Мережі, очевидно, це далеко не всім. Багато хто навіть не самі зомбовані громадяни побачили фотографії з антиросійськими плакатами на площі в Тбілісі і щиро образилися: ну як же так, ми до грузинів завжди з великою любов’ю, а вони нас, виявляється, ненавидять.

А може, не треба з такою вже любов’ю? Може, цілком вистачило б простого поваги — в першу чергу до суверенітету країни й бажанням її громадян жити без нав’язливих рад «старшого брата». І вже як мінімум обижающимся варто озирнутися на десять років назад, коли Грузію «примушували до світу». Як сьогодні (спасибі, поки тільки економічними заходами) примушують до любові.

Майже тридцять років тому розпалася радянська «сім’я братніх народів», а ми все ніяк дорогу до них не забудемо. Як той чоловік, який давно живе з іншою, відсудивши при розлученні півквартири, але все одно контролює колишню дружину: куди пішла, з ким, навіщо спідницю коротку одягла? А у відповідь на її «відвали зі своєю турботою» щиро обурюється, чому вона така мужефобка. І натравлює на неї в кращому випадку податкову, а в гіршому — бандитів. Щоб неповадно було!

Любов-нелюбов — поняття емоційні, у відносинах між народами вони куди частіше призводять до проблем, ніж вирішують суперечності. Ах, ви нас не любите? Тоді ми заборонимо нашим людям є ваше сало (Україна), шпроти (Литва), яблука (Польща), помідори (Туреччина), хачапурі (Грузія), молоко (Білорусія)… Росспоживнагляд вже давно перетворився на посміховисько зі своїм «ми знову знайшли щось не те в їжі наших ворогів». І це ще м’який варіант. У жорсткому можна і референдум на тему любові провести під наглядом «зелених чоловічків».

Це коротко про те, що в нашій країні чомусь називають геополітикою. Та й без геополітики — хіба можна любити або не любити цілий народ? Я от актора Вахтанга Кікабідзе люблю, грузинські пісні дуже люблю, старі вулички Тбілісі обожнюю, а до свого сусіда по дачі родом з Батумі і особисто товаришу Сталіну «таку особисту неприязнь відчуваю, що їсти не можу». І що з цього? Сталін — окремо, сусід — окремо.

У всьому світі сусіди один одного часто не люблять, проте дуже непогано один з одним вживаються на основі взаємовигідних відносин і чітких законів. Постійно вимагати любові і карати кулаком або рублем за її відсутність — це як раз патологія. А карати так, щоб нікому життя не було — ні чужим, ні своїм — патологія подвійно.

По мені так «бомбування Воронежа» — це русофобія. Представляють нашу країну дипломати з лексикою вуркаганів — русофобія. Нацьковування одних громадян Росії на інших — страшна русофобія. Як образно написав фейсбучный одне: «Де б я не був, в яких би океанах ні мочив свої постоли, більше всього мене, російської, не любили в Росії. Від Орехово-Борисово в Москві до общаги в Уфі або ебургского Уралмашу. Власне, настільки не любили, що я махаю вам з Сінгапуру. Тут, до речі, теж нації один одного недолюблюють за різне, але живуть приголомшливо мирно, нейтрально. Без любові і без істерик. А любов — та кому вона потрібна, мені середній житель Сінгапуру настільки ж далекий, як будь-середній житель Росії».

З поняттям «любов» сьогодні в Росії відбувається те ж саме, що недавно сталося з поняттям «цінності» (ті, які духовні), а ще раніше — з терміном «патріотизм»: вони просто втратили своє значення, самі собі стали антонімами. Сьогодні в пристойному суспільстві ці слова без лапок і вимовити незручно. Те ж саме, думаю, незабаром станеться з «русофільством» і «русофобією». Вживати їх всерйоз будуть лише «патріоти» на зарплаті.

До речі, наступним таким змінили своє значення словом, підозрюю, стане «повага» — як тільки перевищить число штрафів і кримінальних справ за новим законом про образу влади.

З одного боку, хочеться, звичайно, пожаліти людей, які потребують любові і поваги до себе з допомогою сили або підкупу. Але з іншого, як побачиш всі наслідки цієї патології, така русофобія до них прокидається — сил немає. Хочеться зло або в Тбілісі поїхати окружним шляхом, або хоч поїсти шашлику в грузинському ресторані.