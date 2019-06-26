В Архангельській області на електромонтера завели справу за образу Путіна і губернаторів

«До справи долучені роздруківки сотень постів»

На електромонтера вагонного депо Дмитра Попперека з міста Котлас Архангельської області порушено справу про неповагу до губернатора Орлову Ігорю і президенту РФ Володимиру Путіну (частина 3 статті 20.1 Кпап). Причиною стали коментарі в соціальній мережі «ВКонтакте», написав у своєму телеграм-каналеглава міжнародної правозахисної організації «Агора» Павло Чиков.

«Тенденція застосовувати статтю про неповагу до влади щодо критиків регіональних губернаторів починає простежуватися», — зазначив Чиков.

Він розповів, що протокол був складений 18 червня за залишені в період з 4 квітня по 9 червня 2019 року коментарі в групах «Подслушано у Котласе», «Ехо Котласа», «Котлас Онлайн» і «Котлас головні новини». На думку дільничного уповноваженого поліції відділу МВС «Котласький», який склав протокол про адміністративне правопорушення, записи електромонтера, виражені в непристойній формі, «ображали людську гідність і громадську мораль представників державної влади». Причому коментарі Попперека з нецензурною лексикою, за оцінкою правоохоронців, «не містять кримінально караного діяння».

Чиков додав, що справа ще не передана до суду, але в матеріалах фігурують роздруківки «сотень постів» жителя Архангельської області. Дмитра Попперека захищає адвокат «Агори» Станіслав Селезньов.

На 5 липня заплановано розгляд справи жителя Хакасії В’ячеслава Шоева, який в соцмережах невтішно висловився на адресу губернатора Валентина Коновалова. Причому прес-секретар глави регіону Максим Усов заявив, що Коновалов «ні на кого не ображений» та у справі «спрацювали силовики, такий закон».