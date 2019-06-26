Де діти корупціонерів стають мільярдерами ?

Бажаючи легалізувати викрадені федеральні, місцеві та відомчі засоби корупціонери тієї, далекої від нас країни вже не знають, якою б спритний фінт або фокус придумати, щоб до них не було претензій з боку прокуратури і слідчого комітету, яких вони ж самі жорстко контролюють.



Їх “народні прянники” і підспівувачі корупціонерів, зазвичай займаються демагогією, “забовтують” прийняття важливих законів, пропонують до обговорення незначні питання і відволікають увагу громадськості від нагальних проблем.



Зате вони узаконили дозвіл на заняття бізнесом дітям, які досягли 14 (чотирнадцяти) років. Загалом їх діти – бизнесменистые діти в світі !..



Ще недавно в тій країні найбільш вдалими підприємцями були дружини корупціонерів, губернаторів, мерів і високопоставлених “неслабаков” всіх мастей.



Тепер же, коли у них стало так багато коштів (валюти, акцій компаній і високоприбуткових активів), що стало важко приховувати їх від західних антимафіозних і податкових служб, черга дійшла до їхніх дітей і онуків.



Тут треба нагадати, що корупціонери тієї країни (в першу чергу мова йде про високопоставлених бюрократів та “неслабаках”) вже давно пішли на силовий переділ сфер впливу і рейдерське захоплення чужого бізнесу. Тому число їх олігархів стало поступово знижуватися.



Але це і зрозуміло – “старим” мільярдерам зовсім не хочеться опинитися в тюремній камері. Тому вони, слідом за своїми дружинами та дітьми, без особливого розголосу виїжджають на ПМЖ в країни з більш сприятливим економічним і політичним кліматом.



Однак “нові” корупціонери не прагнуть засвітитися на економічному Олімпі. Тому вони дуже ретельно приховують свої капітали та авуари. Зазвичай вони оформляють бізнес на своїх дружин і родичів, які отримують замовлення і підряди на десятки і сотні мільйонів доларів.



Найбільш скандальним випадком можна вважати історію одного мера. За ті роки, поки він керував економікою величезного мегаполісу, дружина мера стала не просто успішною бізнес-леді, але і отримала статус жінки-мультимиллиардерши !



В країнах “загниваючого Заходу” цей мер і його дружина вже давно сиділи б у в’язниці, а в тій країні вони не тільки знаходяться на волі, але і продовжують займатися бізнесом.



До речі, заступники того мера і багато бюрократи тієї мерії давно загрузли в “тіньовому” бізнесі, збагативши себе, своїх дружин, дітей і родичів. Про те, що їм регулярно “заносили”, що вони регулярно отримували “відкати”, що їх родичі регулярно отримували рясні і “жирні” підряди, можна довго розповідати…



Чому дружини, діти і родичі корупціонерів і бюрократів тієї країни завжди осту залишалися поза підозрою. Будь-які підозри з корупціонерів були , як з гуся вода: “Це гроші не мої ! Це гроші моєї дружини ! “. А тепер вони будуть говорити: “Це гроші моїх дітей !” або “Це гроші моїх онуків !” .

А ви звернули увагу, що в боягузливих і продажних ЗМІ тієї країни перестали публікувати матеріали, що дружина того чи іншого бюрократа раптом стала мати доходи у мільйони і десятки мільйонів доларів ? А дружини регіональних царьков стали мати мільярдні доходи в “дерев’яної” валюті.



Випадково чи це затишшя ? Швидше за все, таким чином вищі корупціонери тієї країни шукають собі підтримку серед регіональних еліт. Ну, це щоб вони обережніше розкрадали бюджетні та муніципальні кошти, і своїм злодійством не викликали народних бунтів і не розгойдали човен, в якій сидять самі головні шахраї і злодії.



Примітно, що кілька років тому ніхто в тій країні не посмів назвати корупцією такий прикольний факт, як створення в одній великій валютоносной компанії нової штатної одиниці – посади віце-президента компанії по зв’язках з урядом його тата ! Ось сміх-то !..



А тепер у тій країні корупціонери можуть на законних підставах і абсолютно легально оформляти компанії і фірми на своїх малолітніх дітей і онуків.



Так що тепер діти та онуки корупціонерів тієї країни будуть абсолютно легально отримувати мільярдні замовлення від державних і муніципальних структур, а також компаній і фірм за участю держави.



Більше того, перед дітьми й онуками корупціонерів тієї країни відкриється ще одна лазівка для легального збагачення. Тепер вони можуть бути легально оформлені президентами або на посади топ-менеджерів компаній з надзвичайними окладами і захмарними преміальними.



Але це ще не все. Зараз корупціонери тієї країни замислюються про спадкоємність влади і навіть дітям підбирають високі чиновницькі посади. Якщо татусь там великий начальник, то і синку посаду “підбирають” рівнозначну і рівноцінну. І тоді всі компанії тієї чи іншої галузі економіки будуть змушені “лягати” або “прогинатися” під новоявленого “куратора”.



А діти простих роботяг в тій далекій від нас країні часом не можуть влаштуватися на роботу навіть двірником в ЖЕК, оскільки корупціонери воліють надавати такі робочі місця безправним і безсловесним гастарбайтерам. А свій народ корупціонерам тієї країни вже давно не потрібен.



(Гримаси корупції. Сатира)



Сергій Палій.