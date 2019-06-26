РФ не буде виконувати рішення Морського трибуналу щодо українських моряків

Повноваження Міжнародного трибуналу ООН з морського права не поширюються на ситуацію з військовополоненими українськими моряками, і відповідно вимоги цього трибуналу виконуватися не будуть.







Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.



Він нагадав російську позицію, що випадок у Керченській протоці «не є підсудним для цієї судової інстанції (Міжнародний трибунал ООН по морському праву)». На уточнююче питання, чи означає це, що Москва не буде приймати до уваги рішення трибуналу ООН по даній справі, Пєсков заявив: «Ну звісно».