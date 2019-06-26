У Китаї виявили найдавніші астрономічні артефакти

Китайські археологи виявили в провінції Хенань дев’ять давніх керамічних ємностей віком близько 5 тисяч років, які використовувалися для астрономічних спостережень.

Як стверджують вчені, ця знахідка — найдавніша з усіх зустрічалися науці аналогів у Східній Азії. Такі прилади, як вважалося раніше, вперше з’явилися в регіоні значно пізніше — приблизно 4,2 тис. років тому.

В ході розкопок на місці багатовікових руїн городища Цінтай в районі міста Чженчжоу група фахівців провела комплексну експертизу цих артефактів, які колись служили частинами єдиної моделі зі спостереження за сузір’ям Велика Ведмедиця.

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Китай (Китайська Народна Республіка) – держава у Східній Азії.

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Столиця – Пекін

Найбільші міста: Чунцін, Шанхай, Пекін, Тяньцзінь, Гуанчжоу, Гонконг, Шеньчжень

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 9 596 960 км2 (3-я в світі)

Населення – 1,375 млрд чол. (1-я в світі)

Офіційна мова – китайська

ІЛР – 0,727 (90-я в світі)

ВВП – $10,35 трлн (2-я в світі)

Валюта – юань

Межує з КНДР, Росією, Монголією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Афганістаном, Пакистаном, Індією, Непалом, Бутаном, М’янмою, Лаосом, В’єтнамом

За словами експертів, у давнину люди використовували ці прилади для того, щоб точно визначати дату регулярних жертвоприношень, проведення всіляких релігійних ритуалів.

Виявлені артефакти, за словами вчених, належать до пізнього періоду неолітичної культури Яншао (5-3 тис. років до н. е.), представники якої колись населяли велику територію від центрального течії річки Хуанхе до Тибетського нагір’я на заході.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», астрономи зафіксували явище, описане 2000 років тому.

За матеріалами «Кореспондент»

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