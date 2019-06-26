Труханова загрожує 12 років в’язниці у справі заводу «Краян»

Геннадій Труханов

Прокурори просять суд засудити мера Одеси Геннадія

Труханова до 12 років в’язниці в рамках справи заводу «Краян», його

спільників – до 7-11. Для заступника мера Павла Вугельмана прокурори просять 10

років в’язниці.

Також прокурори просять заборонити їм займати посади в

органах держвлади і конфіскацію майна.

Крім того прокурори САП попросили Малиновський райсуд Одеси,

який слухає цю справу, конфіскувати 92 млн грн в дохід Одеської міськради,

а будівлі заводу «Краян» повернути власникові.

«З урахуванням встановленої провини кожного (Труханова та його спільників — ред.), докладених зусиль до реалізації злочинного умислу і ставлення до вчиненого, а саме — невизнання провини і несодействие органам досудового розслідування та суду, невідшкодування коштів, якими зазначені особи заволоділи, відсутність встановлених у ході досудового слідства та судового розгляду обставин, які пом’якшують або обтяжують покарання, прошу високоповажний суд винести обвинувальний вирок і призначити покарання … Труханова Геннадія Леонідовича за ч. 5 ст. 191 Крыминального кодексу України — 12 років позбавлення волі із забороною займати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування на три роки, з конфіскацією всього належного йому майна», — цитує прокурора «Укрінформ».

Раніше SKELET-info повідомляв, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) закрило справу про незаконне збагачення Труханова, якого з низкою інших посадових осіб звинувачують у заволодінні коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах за попередньою змовою.