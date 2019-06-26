«Ви, узкоглазики, тут жити більше не будете»

Жителі бурятського селища звинувачують компанію, пов’язану з «Ростехом», тортури і погрози

Жителі селища Россошино в Баунтовском евенкійському районі Бурятії записали відеозвернення до президента РФ Володимиру Путіну, в якому звинуватили співробітників підприємства, пов’язаного з держкорпорацією «Ростех», в погрозах, викрадення та знищення майна. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Представники корінного народу поскаржилися главі держави, що їх виживають з земель, де АТ «Забайкальское гірничорудне підприємство» видобуває нефрит. Жителі селища розповіли, що займаються полюванням і риболовлею і завдяки цьому вони і їх сім’ї існують». За словами евенків, співробітники підприємства переслідують і виганяють їх з мисливських угідь, так як вважають цю територію своєю. Спроби місцевих жителів зайти туди, за їх словами, закінчуються сутичками, в результаті яких їх відвозять на копальні, де тримають до чотирьох днів. Там, за словами місцевих жителів, побудована «в’язниця», де їх б’ють, катують, фотографують і «збирають на них досьє».

«Співробітники ЗГРП приховують обличчя під чорними масками, тикають в обличчя зброєю, при цьому кажучи: „Ви, узкоглазики, тут жити більше не будете і це не ваш дім“, — каже місцева мешканка у зверненні до Путіна.

Депутат поселення Усойское-Эвенкийское Сергій Агафонов, який підтримує жителів і поширює текст звернення по різних інстанціях влади, розповів «Радіо Свобода», що спочатку компанія обіцяла допомогти району і виділила гроші на ремонт школи, фельдшерсько-акушерського пункту та бібліотеки, але коли співробітники підприємства «зайшли на річку Ціпа», на дні якої є нефрит-окатиш, ставлення різко змінилося. Ціна за подібний камінь вагою 600 грамів може досягати трьох млн рублів.

При цьому невідомо, чи є у ЗГРП ліцензія на видобуток копалин на цих ділянках, місцеві жителі припускають, що роботи по розвідці і видобутку каменю ведуться незаконно. Працівники підприємства також побудували пости на річках, однак ці землі, за словами Агафонова, вони не брали в оренду.

Ситуація набуває все більшого резонансу. У МВС Бурятії «Радіо Свобода» повідомили, що за вказаними у зверненні фактів перевірка проводилася, але об’єктивного підтвердження знайдено не було. У порушенні кримінальної справи було відмовлено. Глава республіки Олексій Цыденов доручив направити в Россошино міжвідомчу комісію у складі Росприроднагляду і уповноваженого з прав людини в Республіці Бурятія із залученням прокуратури.

Офіційних коментарів представника ЗГРП поки немає.