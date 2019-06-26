До 75-річчя Зюганов буде нагороджений орденом «За заслуги перед Вітчизною»

Лідер КПРФ Геннадій Зюганов буде нагороджений орденом «За заслуги перед Вітчизною» IV ступеня до свого 75-річчя. Про це пише РБК з посиланням на співрозмовників, близьких до керівництва партії. Один з них уточнив, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про нагородження лідера комуністичної партії, а офіційно про нагородження може бути оголошено в день народження політика — 26 червня.

Сам Зюганов сказав виданню, що йому нічого не відомо про нагороду: «Від мене приховують».

Орден стане другою за рахунком госнаградой, яку він отримає. У 2014 році, на 70-річчя, він був нагороджений Орденом Олександра Невського «за досягнуті трудові успіхи, значний внесок у соціально-економічний розвиток Російської Федерації, реалізацію зовнішньополітичного курсу країни.

Повідомляється також, що глава КПРФ планує відзначити день народження в Держдумі, де відбудеться прийом на його честь. Там же буде прочитана вітальна телеграма від президента.

Орден «За заслуги перед Вітчизною» вручається за особливо видатні досягнення, пов’язані з роботою на благо російської державності та соціально-економічного розвитку країни, науково-дослідницькою діяльністю, розвитком культури і мистецтва, зміцненням миру, дружби і співпраці між народами. У ордена чотири ступеня, найвищою є перша.