МЗС РФ заявило про те, що в поширенні по різних країнах африканських епідемій таких хвороб, як Зіка і Ебола, найімовірніше, винні США. Цьому сприяла експериментальна діяльність американських вчених зі смертельними захворюваннями.

За словами заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, Штати займаються збором біоматеріалів, вивозячи до себе штами мікроорганізмів. Для цього вони використовують безліч партнерів, НУО та різні агентства. Кінцевою метою досліджень є підвищення смертності збудників хвороб. До того ж саме через людського втручання посилюється стійкість вірусів до терапії та антибіотиків.

Також існує інформація про те, що подібні досліди проходили і в селищі Олексіївка, в Грузії. Там знаходиться лабораторія імені Лугара, в якій працювали американські вчені. У грудні 2015 року на місцевих жителів був протестований препарат, що забрав життя 24 людей. Після цього загинуло ще 49 осіб, так як летальний результат випробовуваних не зупинив злочинної експериментальної діяльності.

Якщо говорити простою мовою, ти були озвучені докази того, що в Вашингтон посилено намагається створити нову біологічну зброю – хвороба, яка буде здатна в короткі терміни забрати життя багатьох людей. Само собою, при цьому вони не гребують проводити експерименти на людях у різних країнах, перевіряючи на них токсичні препарати. А також проводити досліди над смертельними захворюваннями, посилюючи їх смертоносність і стійкість до лікування.

