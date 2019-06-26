Авто підлетіло в повітря: показали відео масштабної аварії в Києві

У Голосіївському районі Києва автомобіль Opel Omega протаранив припарковану Honda Accord, яка відлетіла в Audi Q7, а та – у Volkswagen Sharan. Постраждала жінка.

Аварія трапилася 24 червня о 20:15 на вулиці Олега Кошового, 2, повідомляє Інформатор.

Відео аварії потрапило у мережу. За попередньою інформацією, жінка на Opel спускалася вулицею Олега Кошового в напрямку Голосіївської. З невідомих причин вона виїхала за межі дороги, де втратила керування, підлетіла в повітря і протаранила припарковані автомобілі.

Можливо, зіткнення сталося через технічну несправність. Жінку-водія Opel госпіталізували до лікарні. Подробиці аварії з’ясовуються.

: gazeta.ua

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