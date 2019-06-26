Вчені з’ясували, яка доза алкоголю позбавляє волі

Нейробіологи з Університету Сассекса (Англія) вирахували, що навіть пінти (0,5 л) пива або келиху вина досить, щоб позбавити людину волі і контролю над собою.

Про це пише Medical Xpress.

Експерименти показали, що після невеликої дози спиртного людині здається, що вона контролює те, що відбувається. Але насправді це не так.

При цьому кількість випитого не перевищувала дозволених для водіння в Англії і Уельсі доз, що змушує задуматися про перегляд законів, пишуть дослідники.

: misto.media

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.