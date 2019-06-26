Трохи дратує траур, оголошений в російськомовному «Фейсбуці» з приводу відновлення російської делегації в ПАРЄ (він же Рада Європи). Ридання, схлипи, прокляття, «нас зрадили!», «Європа, ти здуріла!» — линуть з кожного другого блогу. Таке неприкрите відчай ще якось зрозуміло, коли лунає від наших українських або грузинських братів по совку — але дивує, коли в істериці б’ються російські громадяни.

Від росіян це виглядає подловато з усіх точок зору. По-перше — явний мазохізм: чим більше будуть гнобити Росію, тим, власне, гірше буде самому росіянину, а радіти, коли тобі заподіюють біль, може тільки мазохіст. По-друге — ЄСПЛ; виженуть з ПАРЄ — втратимо і євросуду, з яким (через відсутність суду в самій Росії) багато хто пов’язує свої єдині надії; що ж в цьому хорошого?

А головне: припустімо, хтось готовий терпіти страждання і позбавлення від європейських партнерів», лише б Путіну було погано. Так теж підлість: по суті, людина перекладає на європейців СВОЇ проблеми і СВОЮ роботу: у Росії погано йому, а боротися за нього повинні чомусь в Європі. Повний інфантилізм. Така ж дітсадівська манера, як і постійні заклики до «Гаазі», яка нібито повинна покарати в Росії всіх негідників і винагородити всіх страдників.

Я б вважав за краще, щоб люди в Європі спокійно займалися своїми справами, а вже рятувати росіян повинні самі росіяни. «Порятунок потопаючих — справа рук самих потопаючих». Апелювати до Європи, коя повинна «прийти і врятувати», як нещодавно варяги — психологічна захист, звана «регресія», тобто — повернення в дитинство.

Європа нічого нам не повинна. Це ми їй заборгували 70 млн доларів за членство в ПАРЄ — коі вона тепер розраховує, нарешті, отримати. І добре. Дістали вже ці натовпи инфантилов в панамках і штанцях, натягнутих по груди. САМІ, товариші! Все самі.

Олексій Рощин, політолог