Не пий вина!

Я все-таки чекаю, коли почнуться облави на ринках. Тому що коли ми дивилися це кіно в минулий раз, облави були — причому, грузинських торговців чомусь шукали там, де їх зроду не бачили. А так основні частини плану з примусу Грузії до миру виконані: авіасполучення заборонили, вино пити не можна.

Грузинські вина повернули в магазини п’ять років тому, вони займали там великі полиці, народ, ностальгировавший за старими часами, пив їх із задоволенням, для інших це була непогана альтернатива більш дорогого імпорту. Було вино краще, було й гірше, але ми навіть не підозрювали, що всі ці роки, прямо з моменту реабілітації, якість напоїв з Грузії неухильно знижувалася, причому, у всіх підряд постачальників і ось саме тепер, у червні 2019 року, якість впало до такого ступеня, що пити це далі стало неможливо!

Але життя багата збігами. Критична точка досягнута саме в той момент, коли феєричний виступ православного комуніста Гаврилова сколихнуло старі грузино-російські образи. І очі широко відкрилися! Вино перетворилося в бормотуху, авіалайнери стали кукурузниками, а грузини обернулися русофобами. І якось так само це все вийшло і як-то так само це все збіглося. Так, трохи не забув! «Боржомі»! Адже напевно всі ці роки якість мінеральної води з Грузії неухильно знижувалося. І ми бачили, що протестувальники навіть робили з пляшок «Боржомі» коктейлі Молотова — чи треба нам ввозити в країну напій, який стає знаряддям екстремістів?

Знову ж таки підтримаємо наших водоносів, наших виноробів, кримчан подбодрим. В Крим туризм подхлестнем — а то в цій Грузії останнім часом всім наче медом намазано. Їдуть і їдуть в країну, керовану з Вашингтона за ниточки. Навіть не в Абхазію з Південною Осетією — а саме в Грузію їдуть. Єдине, до чого поки ще не дійшло з незрозумілої причини — грузин не записали в фашисти. Свого Бандери у них, звичайно, не було і німці до Грузії у війну не дійшли, але даремно, чи що, Саакашвілі в Києві? Даремно, чи що, саме ці дві країни так рвуться в НАТО? Втім, Кадиров нагадав грузинам, що від Грозного до Тбілісі всього двісті кілометрів, так що нехай не хизуються занадто сильно.