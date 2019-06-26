NASA здає в оренду космічний будинок у Нью-Йорку (фото)

Розробники пояснюють, що технології з космосу при будівництві приміщення допоможуть зберегти екологію на Землі.

Раз ми всі дружно не можемо полетіти в космос, то космос прилетить до нас. Точніше його частинка – будинок, який розроблений спеціально для існування на Марсі.

TERA – це будинок, який розробила компанія AI SpaceFactory. Надсучасну будівлю створили на замовлення американського космічного агентства NASA. Від самого початку проект розробляли як прототип марсіанського будинку, який можна спокійно будувати на Червоній планеті й у ньому мешкати (а як нам відомо, Марс є перспективною планетою для досліджень “а чи можливо там жити”).

Однак згодом будинок вирішили встановити і на Землі – у Нью-Йорку, – та здавати його в оренду, йдеться на сайті проекту.

TERA – футуристичний екологічний простір. Будинок друкують на 3D-принтері з матеріалів, які потім можна компостувати та повернути назад у ґрунт, що зберігає екологію Землі.

Генеральний директор AI SpaceFactory Девід Малотт сказав: “Місія TERA – кинути виклик масовим витратам матеріалів будівельної індустрії. Компанія прагне створити ринок для нового типу будівель, які збираються з землі й повертаються у землю”.

“Нагороджуючи AI SpaceFactory першим місцем, NASA заохотила нас знайти застосування цієї технології на Землі. Незважаючи на те, що ми будемо використовувати її у космосі”, – пишуть на сайті проекту.

Шкода тільки, що компанія AI SpaceFactory не може зупинити масове будівництво по всьому світу. Вона лиш показує своїм прикладом, що будувати можна сучасно та без шкоди планеті.

Ну а поки забудовники, сподіваємось, задумуються про зміну своїх поглядів на сучасне будівництво, космічний будиночок вже можна відвідувати. Чудовий “марсіанський” варіант, як весело й з комфортом провести час у відпустці.

: iod.media

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.