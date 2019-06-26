Свобода передбачає необхідність утримувати себе самим

Силового вирішення проблеми сепаратистських республік у Грузії зараз не бачу. Питання можна і потрібно вирішувати мирно, ніяка перемога не варто ще сотень і тисяч домовин.

Як? Організація реального повернення біженців у місця свого колишнього проживання. З поверненням їм повних громадянських і майнових прав. Це перший етап. Далі можливе обговорення питань інтеграції відкололися регіонів до складу Грузії.

Звучить наївно і нереалістично? Можливо. Не в інтересах ні абхазьких, ні осетинських еліт втрачати владу, власність і вплив, сприяючи поверненню численних грузинських громад, які втекли під час конфліктів.

Але стимул підштовхнути сепаратистів до правильного рішення є. Припинити фінансування невизнаних держав з боку Росії.

Пенсійні та медичні зобов’язання перед тими, хто отримав російські паспорти, ми готові погашати, але тільки у випадку приїзду їх на територію Росії. У невизнані республіки же не платити більше ні копійки.

Ви хотіли свободи та незалежності — насолоджуйтеся ними. Але пам’ятайте, що свобода передбачає і необхідність утримувати себе самим. Ніяких субсидій, дотацій, трансферів та інших каламутних тим. І аудит з виставленням жорстких і чітких рахунків за колишніми «подарункам» з вимогою скласти реалістичний і конкретний план погашення заборгованостей.

Ось так, хлопці, стоїть і важить справжня свобода, ви готові і здатні її оплатити? Або ж давайте думати, як будемо вирішувати і ваші, і грузинські, і вже наші проблеми. Розуміючи, що задоволеним, в підсумку, не буде ніхто, але саме так і виглядають компроміси…