Три щасливих дні

Дивна все-таки спільність: наш з вами російський народ. Ось уже майже п’ятдесят років я маю щасливу нагоду спостерігати за ним безпосередньо зсередини. І не перестаю щороку відкривати для себе в нього що-небудь нове. Ну хто, в який реальності міг хоча б уявити собі, що у відповідь на пропозицію поменше працювати ми з вами відповімо: ні, дозвольте. А адже з недавнім опитуванням Всеросійського центру вивчення громадської думки саме так і сталося.

Не далі як десять днів тому прем’єр-міністр зауважив, що в майбутньому можливе переведення світової економіки на чотириденний робочий тиждень. Нічого дивного в цій заяві не було: адже ж перейшла світова економіка одного разу на шестиденний робочий тиждень, а потім і на п’ятиденну. Отже, із зростанням продуктивності праці цілком можливо буде і подальший рух у вказаному напрямку.

А російські люди у відповідь на питання ВЦВГД про таких радісних перспективи візьми і скажи: нам такого не треба. Більшість — ні, ви чуєте? Більшість! — опитаних сказали, що чим більше — тим краще. Причому більше 80 відсотків з них вважають, що якщо менше працювати — то буде менше зарплата.

Ну що ж, цілком імовірно, що варто було б провести повторний, уточнюючий опитування. І запитати так: чи згодні ви працювати чотири дні на тиждень замість п’яти, якщо ваша зарплата залишиться тією ж? І якщо результати цього опитування виявляться такими ж, як і першого — то я змушений буду визнати, що мій життєвий досвід гроша ламаного не варто.

І продовжу разом з 29 відсотками переважно жителів Москви і Санкт-Петербурга, а також інших міст-мільйонників, перебувати в надії на те, що чотириденний робочий тиждень якось станеться і в нашій країні. Вірніше, краще говорити навіть не так. А ось так: коли у нас з вами буде три вихідних поспіль. А оскільки п’ятниця у нас з вами і так наполовину вихідна, то додаткових вихідних ми зробимо, зрозуміло, понеділок.

Тому що в понеділок потрібно не працювати, а терпляче споглядати всесвіт.