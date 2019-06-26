На Вінничині зловмисник продавав амфетамін військовим

У Вінницькій області наркоторговець розповсюджував речовини серед військовослужбовців. Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України

Продавця затримала Військова прокуратура Вінницького гарнізону спільно зі слідчими ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

Наркоділок був затриманий під час реалізації чергової дози амфетаміну. Також правоохоронці провели санкціонований обшук місця проживання продавця наркотиків. У ході обшуку ними було виявлено та вилучено близько 40 грам амфетаміну.

Наразі проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії. Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Готується також клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.