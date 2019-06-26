У Криму потонули двоє російських десантників

У тимчасово окупованому Росією Криму в ході виконання планових навчально-тренувальних стрибків загинули двоє російських десантників. Військові приземлилися на воду і не змогли своєчасно звільнитися від підвісної системи парашута. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу Південного військового округу Росії

Повідомляється, двоє десантиків-контрактників однієї з військових частин, що базується в Криму, загинули на полігоні “Старий Крим”.

“Вжиті черговою рятувальною службою заходи для їх порятунку результатів не дали, військовослужбовці потонули”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські військові катери “Нікополь” і “Бердянськ”, а також буксир “Яни Капу”, захоплені ФСБ Росії біля берегів Криму в листопаді 2018 року, зникли з акваторії стоянки судів “Генмол” в Керчі.