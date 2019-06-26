В США мужчина перерезал себе горло в зале суда

В штате Небраска США, 52-летний Обри Трейл, который подозревается в убийстве, перерезал себе горло прямо на заседании суда.

Об этом сообщает Independent, передает Zrada.today.

Инцидент случился в понедельник, перед тем, как перерезать себе горло, подозреваемый крикнул: «Бейли невиновен, и я проклинаю вас всех».

Присяжные оказали первую помощь Трейлу и несмотря на состояние обвиняемого судья объявил заседание на утро вторника.

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Как выяснилось, Оби Трейл имел в виду своего 25-летнего бывшего соседа по комнате Бэйли Босвелла. Оба были обвинены в убийстве и расчленении 24-летней Сидни Луф.

Сидни пропала без вести, в ноябре 2017 года, после свидания с Босвеллом, с которым она, познакомилась на сайте знакомств Tinder. Трейл был соседом Босвелла по комнате во время предполагаемого убийства.

Прокуроры заявляют, что двое мужчин планировали похищение и убийство Сидни Луф.

Адвокаты мистера Трейла утверждают, что ее смерть была результатом несчастного случая, произошедшего во время сексуальной игры по обоюдному согласию.

В следственном изоляторе у подозреваемого ухудшилось здоровье. Со времени ареста у него, случился инсульт и два сердечных приступа.

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