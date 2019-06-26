Куди відправитися на день з Токіо (раз вже ви туди добралися)

Годину або два на поїзді з Токіо, і ви зможете поніжитися у гарячих джерелах, спробувати ситні регіональні страви, побувати в середньовічному храмі або подивитися на величезну статую Будди. Так що вирушайте досліджувати околиці Токіо і дихати свіжим повітрям на весь день.

Хаконэ

Приблизно в ста кілометрах від Токіо розташований селище Хаконэ. Він є частиною національного парку Фудзі-Хаконэ-Ідзу і повинен бути в списку місць, обов’язкових для відвідин, у кожного мандрівника в Японії. Як мінімум тому, що звідси відкривається чудовий вид на Фудзіяму. А ще в Хаконэ можна поніжитися в японських гарячих джерелах — онсэнах — і поплавати на кораблику по озеру Асі.

Хайяма

Експрес-інформація по країні

Японія – острівна держава в Східній Азії.

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Столиця – Токіо

Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,

Кавасакі, Сайтама

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)

Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)

Офіційна мова – японська

Релігія – синтоїзм, буддизм

ІЛР – 0,891 (20-я в світі)

ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)

Валюта – японська йена

Хайяма — місце для пляжного відпочинку. Приїхати сюди в жарку погоду, щоб освіжитися і насолодитися приморської атмосферою — відмінна ідея. Прогуляйтеся по пляжу Иссики — короткій смузі сірого вулканічного піску, а потім розташуйтеся в одному з численних ресторанів і насолоджуватися морем і сонцем.

Камакура

Цей приморське містечко розташований менш ніж в годині їзди на поїзді від Токіо. Колись Камакура був важливим центром середньовічної Японії. Сьогодні тут розташовано кілька буддійських святинь і храмів, в тому числі статуя Великого Будди висотою приблизно 13 метрів.

Кавагоэ

До спокійного Кавагоэ можна дістатися трохи більше, ніж за годину. Кавагоэ — стародавнє місто, в якому до цих пір збереглося безліч пам’яток минулого, в тому числі глиняні склади періоду Едо (1603-1876), залишки замку і 500 статуй послідовників Будди, кожна з яких має своє особливе обличчя. Обов’язково прогуляйтеся по Candy Alley — провулку, в якому розташувалися лише кондитерські.

Нікко

Нікко — це невелике місто в префектурі Точігі, розташований в горах на північ від Токіо. Шанувальники синтоїзму і буддизму тяжіли до Нікко протягом століть: їх приваблювала духовна атмосфера цього гірського регіону. Тепер тут знаходиться храм Тосегу, присвячений полководцю Токугаве Іеясу, засновнику династії Токугава (1603 — 1868). А взагалі тут багато чудових святинь і храмів, як і красивих священних мостів.

За матеріалами Newsweek

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