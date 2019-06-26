Центр Києва перекривали з-за кортежу Гройсмана

Поліцейські припинили автопотік в центрі Києва, щоб кортеж прем’єр-міністра Володимира Гройсмана швидше прибув в Хол Чемпіонів на НСК «Олімпійський». Про це повідомляє «Страна.иа».

Кортеж Гройсмана з’явився у вівторок, 25 червня, о 11:45

вулиці Фізкультури. У цей момент поліцейські перекрила сусідні вулиці і

зупинили автопотік для швидкого проїзду машин прем’єр-міністра. Процес

контролювали і супроводжували регулювальники.

Як з’ясувалося, лідер партії «Українська стратегія» поспішав

на конференцію «Нова українська школа: успіхи та виклики першого року впровадження».

На ній були присутні міністр освіти і науки України Лілія Гриневич,

батьки, вчителі, директори шкіл та громадські активісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Національне антикорупційне бюро України закрила кримінальне провадження проти Гройсмана. Так, Гройсман приховав реальну ціну авто дружини, не доплативши податки. А до цього сам Гройсман відреагував на звинувачення в причетності до корупції на митницях України.