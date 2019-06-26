Обшуки у Бірюкова проводить ДБР

Обшуки у кандидата в народні депутати від партії ”Європейська солідарність” Юрія Бірюкова, який був радником екс-президента України Петра Порошенка, проводить Державне бюро розслідувань. Про це повідомили представники партії ”Європейська солідарність”, передає УНН.

Крім того, ДБР на своїй сторінці у Facebook анонсувало брифінг з приводу обшуків, що відбуваються.

”Сьогодні, 26 червня, о 16.00 відбудеться брифінг директора Державного бюро розслідувань Романа Труби щодо проведення обшуків за місцями проживання посадових осіб Міністерства оборони України, місцями розташування службових та офісних приміщень. У брифінгу візьмуть участь Руслан Марчук, директор Київського територіального управління ДБР, яке здійснює досудове розслідування у цьому провадженні, представники Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України та Департаменту захисту економіки Національної поліції України”, – сказано в повідомленні.