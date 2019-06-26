До України не пустили депутата Держдуми РФ

Увечері у вівторок, 25 червня, прикордонники в аеропорту «Бориспіль» не пропустили депутата Держдуми Російської Федерації, якому заборонено в’їзд до України. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

«Під час заходів прикордонного контролю пасажирів у пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники зупинили громадянина Росії. Охоронці кордону з’ясували, що російському політику заборонено в’їзд в Україну правоохоронними органами», — йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначили, що росіянина не пропустили і повернули зворотним рейсом.

Прізвище депутата Держдуми не розголошують.