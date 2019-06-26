Найцікавіші аеропорти світу

Міжнародний аеропорт Сан-Франциско, США

Як щодо свині в пачці? Лілу — член бригади тварин-терапевтів в аеропорту Сан-Франциско. Їм доручено винюхувати і заспокоювати напружених мандрівників. Лілу, яка стала першою в світі свинею для терапії в аеропорту в 2016 році, не просто небайдужа до пачці: її гардероб включає в себе капелюх пілота і жилет, прикрашений написом «Погладь мене!». Що ж, раз ви наполягаєте…

Міжнародний аеропорт Ванкувера, Канада

У міжнародному терміналі цього аеропорту ви знайдете 20 000 морських рослин і тварин в акваріумі об’ємом 114 тисяч літрів. Самі незвичайні види — це угревидные зубатки, китайські морські риби, морські огірки в броні і гігантські зелені анемони. На третьому поверсі термінала є спеціальний акваріум з медузами.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Аеропорт Чангі, Сінгапур

Найбільший в світі 40-метровий внутрішній водоспад Rain Vortex є доповненням до приголомшливого списком зручностей аеропорту Чангі, який включає в себе сад кактусів, сад метеликів, басейн на даху і гірку, що сполучає перший поверх терміналу 3 з цокольним поверхом. Водоспад розташований всередині нещодавно відкритого комплексу Jewel підключено до терміналів 1, 2 і 3.

Міжнародний аеропорт Куала-Лумпур, Малайзія

Величезний міжнародний аеропорт Куала-Лумпура розташований на земельній ділянці, який колись був частиною тропічного лісу. Шматочок цього лісу — з водоспадом і набережної — тепер можна знайти в Головному терміналі аеропорту.

Міжнародний аеропорт Мюнхена, Німеччина

Найбільший в Європі критий пивний сад розташований в міжнародному аеропорту Мюнхена, і тут є все, що повинно бути в закладі такого формату, в тому числі традиційні німецькі закуски. Якщо не знайшли місце в саду — не біда. Прямуйте в бар Airbrau — єдиний в Європі пивоварний завод в аеропорту, де ви навіть можете записатися на екскурсію під керівництвом досвідченого пивовара.

Міжнародний аеропорт О ” Хара, Чікаго, США

В цьому аеропорту розташувався справжній город. Причому не звичайний, а аэропонический — без грунту. Рослини вирощуються в 1100 щілинах з боків 26 спеціальних башточок і харчуються багатим на поживні речовини туманом. Продукти — в тому числі швейцарський мангольд, пурпурний базилік, перець, їстівні квіти і боби — використовуються в ресторанах аеропорту, а спеціальні оглядові майданчики дозволяють мандрівникам більше дізнатися про сад.

За матеріалами Independent

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