У Києві викрили масштабну аферу з продажем сигарет: вилучено 50 млн гривень

У Києві правоохоронці викрили схему ухиляння від податків і вилучили 50 мільйонів гривень від реалізації тютюнових виробів за фіктивними документами. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Так, співробітники прокуратури Києва і слідчі фіскальної служби задокументували факт ухилення посадовими особами підприємства від сплати податків при реалізації сигарет за готівкові кошти на території Харківської області.

“Під час проведення слідчих дій і негласних заходів щодо групи жителів міста Києва, які контролювали діяльність окремих підприємств з ознаками фіктивності, встановлені факти використання реквізитів підприємств для виготовлення фінансово-господарських документів з придбання великих партій тютюнових виробів у одного з харківських підприємств”, – йдеться в повідомленні.

При цьому харківське підприємство здійснювало реалізацію тютюнових виробів іншим покупцям за готівкові кошти без урахування цих госпоперацій в податковій звітності, занижуючи тим самим реальний обсяг отриманого доходу.

“Під час проведення обшуку за місцем здійснення харківським підприємством своєї діяльності слідчими ДФС виявлено та вилучено готівки на суму майже 50 млн грн., в той час як підприємством задекларовано валовий дохід тільки на 937,6 тис. грн. у 2018 році і 228 тис . грн. за перший квартал 2019 року”, – уточнили в прокуратурі.

Також під час обшуку вилучили тютюнових виробів орієнтовно на суму 13 млн грн.

Слідство у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) триває.