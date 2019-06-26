В Одесі двоє військовослужбовців попалися на продажу боєприпасів

В Одесі затримали двох військовослужбовців Збройних сил України під час спроби продати 15 гранат Ф-1 із запальниками до них. Військові оцінили вартість боєприпасів в 14 тисяч гривень.

Як розповіли у відділі комунікації обласної поліції, один із затриманих вже притягувався до кримінальної відповідальності.

“Зазначена подія кваліфікована за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Гранати із запальниками до них вилучили та направили на експертизу”, – розповіли в поліції.

За інформацією копів, боєприпаси один з військовослужбовців привіз із зони ООС, де він зараз проходить військову службу. Як повідомив начальник слідчого управління обласної поліції Сергій Шайхет в соцмережі, військовослужбовців зловили в районі Старосінної площі, де вони намагалися провернути незаконну оборудку. Правоохоронці встановлюють причетність військовослужбовців до інших фактів збуту зброї та боєприпасів на території України, а також готуються вручити підозру.