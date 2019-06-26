Богдан більше не потрапляє під люстрацію

У законі зазначено, що під люстрацію підпадає глава Адміністрації президента, однак тепер такого органу просто не існує – Володимир Зеленський створив замість нього Офіс президента.

Таким чином, Богдан як глава Офісу більше не підпадає під люстрацію.

Нагадаємо, раніше Богдан потрапив під закон про люстрацію тому, що він двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича. Ця посада входить до переліку тих, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади.

Нагадаємо, заступник глави АП Руслан Рябошапка розказав, що в команді Зеленського планують відійти від назви Адміністрація і перейти до терміна більш сучасного і європейського – Офіс глави держави, Офіс президента.

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