Особливості ліжок на ламелях

Здоровий сон і відпочинок – умова нормального повноцінного життя. На якість сну і відпочинку впливає безліч чинників, а саме розміщення меблевих гарнітурів в спальні, місце для сну, щільність штор. Занадто м’який або твердий матрац формує велике навантаження на хребет, через що порушується кровообіг, тому повноцінного відпочинку не виходить. Тому при підборі місця для сну необхідно звертати увагу не тільки на сам матрац, але і на ліжко.

Зараз виробники меблів багато уваги приділяють її комфортності. Саме в конструкціях ліжок почали задіювати ламелі.

Що таке ламелі?

Жорсткість важлива для будь-якого матраца. Це суттєво подовжує термін його експлуатації, сон буде міцним і здоровим. Ламельні ліжка – відповідні конструкції для того, щоб комфортно облаштувати спальне місце.

Ламелі – це смужки вигнутої форми з дерева. Вони досить еластичні і пружні. Завдяки таким характеристикам матрац міцно і добре фіксується. Щоб виготовити ламелі, задіюється дерево. Зазвичай це:

береза;

бук;

ясен;

клен.

Спочатку їх випилюють з деревного масиву, після їх обробляють високою температурою, проклеюють і надають зігнуту форму. Найміцніші – ламелі букові, пружність цієї деревини природна, від природи.

Інші особливості

Ламелі укладаються на відстані від 2 до 6 сантиметрів. Це дає можливість задіяти спальні місця людям з різною вагою. Щоб ліжко була міцною і посиленою, ламелі іноді розміщуються у два ряди.

Товщина кожної ламелі варіюється від 1 до 10 міліметрів, ширина – від 25 міліметрів. Щоб виготовити каркас на односпальне ліжко, застосовують в основному 15 ламелей, відповідно для двоспальним використовується в два рази більше.

Певні виробники використовують меншу кількість ламелей, але варто пам’ятати: чим їх більше, тим міцніше ліжко. Звичайна щільність однієї ламелі – 5 міліметрів.

Ламелі фіксуються особливими наконечниками. Їх роблять з міцного каучуку і пластику. На каркасі для фіксації розміщені особливі скоби. Крім того, у ролі фіксаторів іноді використовуються підставки з металу.

З’єднувати ламельні пристосування нескладно. Для цього вистачає спеціалізованого інструментарію та доданою до них інструкцією.

Плюси ламелей

Конструкція ламелей передбачає ряд переваг, що роблять їх універсальними складовими для створення спальних місць. Це:

Пружність і пружність, навантаження розподіляється рівномірно по всій ліжка.

Особливі власники виключають виникнення шуму і скрипу ліжка.

Провітрювання, період експлуатації матраца істотно продовжується.

Завдяки ламелям під час сну хребет знаходиться в правильному положенні.

Крім цього ліжко, оснащена ламелями, важить небагато. Одне з основних переваг такої меблів – це доступна вартість. Якщо в процесі задіяння трапляється несправність однієї з ламелей, її можна запросто замінити цілою, без необхідності купувати нову ліжко.

Фіксація ламелей

Крім ламелей на етапі виробництва та ремонту меблів знадобляться спеціальні кріплення. Вони потрібні для зчеплення ламелей з каркасом ліжка. Фіксатори для ламелей – це окремі складові з пластику. Бувають різного виду, форми, відтінку. Підбирати такий фіксатор слід, обов’язково враховуючи специфіку каркаса (деревина, планки, труба) і параметрів (щільність і ширина) ламелей. Існують такі тримачі для ламелей:

накладні;

врізні;

бічні;

призначені для круглих підстав і труб;

наполегливі;

пристреливающиеся.

Одні з найбільш поширених – накладні кріплення. Вони встановлюються досить просто і так само просто їх замінити. Врізні виглядають значно акуратніше і відмінно підходять до меблів для дитини і іншим подібним виробам. Відтінок фіксаторів теж відрізняється, але, як правило, це бежевий, молочний, чорний і сірий. Відтінок підбирається, виходячи з матеріалу, з якого виготовлений каркас, і ламелей.

Матеріалом, з якого роблять ламелі, служить пластик, поліпропілен, каучук. Каучукові досить дорогі і застосовуються нечасто. Однак вони цілком стоять ту високу ціну. Каучукові ламелі еластичні, вони перешкоджають виникненню різноманітних звуків, наприклад, скрипу ліжка. Пластик – жорсткуватий і служить недовго. Найбільш прийнятним «середнячковым» варіантом можна вважати поліпропіленові фіксатори. Вони досить еластичні і служать тривалий час.

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