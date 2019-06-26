Знайдений на горищі в Тулузі шедевр Караваджо продан таємничого покупця

Про передчасну продажу картини «Юдифь, обезглавливающая Олоферна», написаної італійським майстром Караваджо (1571-1610), повідомили у французькому аукціонному домі Drouot. Торги повинні були пройти в Тулузі 27 червня. Передбачувана виручка від продажу картини варіювалася від 100 до 150 млн євро.

Шедевр довгий час вважався втраченим, поки його не виявили на горищі будинку в Тулузі в 2014 році. Там картина порошилася близько ста років.

«Картина була продана в приватному порядку іноземному покупцеві, – заявив від імені будинку Drouot аукціоніст Марк Лабарбе. – Інформація про його особу та підсумкової вартості картини конфіденційна, але полотно пішло за дуже гарною ціною».

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Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.



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Столиця – Париж

Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

Андоррою

Аукціоніст також повідомив, що шедевр покине французьку землю, але незабаром буде виставлений у «великому музеї», щоб публіка мала нагоду його бачити. Що це за музей, Марк Лабарбе не сказав.

Лувр не зміг собі дозволити таку розкішну купівлю

Пролежавши сто років на горищі, картина диво добре збереглася. Само собою, її піддали грунтовного аналізу для встановлення автентичності.

За минулі п’ять років картину показали на кількох виставках. Також спробували продати Лувру за 133 мільйони доларів. Однак музей визнав названу ціну занадто високою. А цього літа полотно вирішили виставити на торги.

Авторитетні джерела датують картину 1607 роком. На знаменитій роботі зображена молода вдова Юдифь, вбиває п’яного ассірійського полководця Олоферна за те, що він вторгся в її рідну Юдею.

Це – друга версія картини Караваджо, присвяченій Юдіф і Олоферна. Перша, що датується 1599 роком, знаходиться в постійній експозиції римського Палаццо Барберіні.

За матеріалами Reuters

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