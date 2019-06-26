Окружний адмінсуд Києва взявся за розгляд справи про скасування нового правопису

Окружний адміністративний суд Києва 27 червня розгляне позов з вимогою скасувати рішення Кабінету Міністрів про запровадження нового правопису української мови. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на прес-службу суду.

На сайті суду повідомляється, що 27 червня 2019 року відбудеться підготовче засідання у справі за позовом до Кабінету Міністрів України про оскарження нової редакції українського правопису.

Уточнюється, що розгляд справи відбуватиметься за правилами загального позовного провадження.