Лідер «Kozak System» заявив: Чужі готують реванш. Президент – чужий

«Боротьба за незалежність входить в фінальну стадію. Чужі готують реванш. Президент – чужий. У ВР очікується більшість чужих». – таким чином відреагував Іван Леньо, український музикант, лідер фольк-рок-гурту «Kozak System» на останні події, які відбуваються в Україні. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Івана Леньо у соціальній мережі фейсбук.

Леньо пише: «Ворога, щоб перемогти – потрібно ненавидіти», так колись в приватній бесіді мені сказав ВА. На цій ідеологемі будувались всі незалежні країни світу».

Фронтмен гурту «Kozak System» наголошує, що статистика говорить про те, що більшість не вважає ворога ворогом, тому, за його словами, перемога «нікого» над «нічим» неможлива».

Музикант також вважає, що в Україні ще є ті, хто бореться проти реваншу, який готується у країні і наголошує на тому, що боротьба за незалежність входить у фінальну стадію.

«Але. Є ті, хто відчуває. Хто знає. Хто живе. Хто вмирає. Боряться відчайдухи. Одиниці. Десятки. Сотні – це розкіш. Власне, як і завжди. Так історично склалося. Нас попереду чекають дуже непрості часи. Готуйтесь. Про еміграцію забудьте, емігрують сцикуни. Боротьба за незалежність входить в фінальну стадію. Чужі готують реванш. Президент – чужий. У ВР очікується більшість чужих. В ПАРЕ – вже чужі перемогли. В медія – чужі. В побуті – чужі. А де свої? Свої або на фронті, або в телефонній книзі. Але… кажуть мудрі «чим гірше – тим краще»!

Скоріш би вже». – закінчує свій допис Іван Леньо.

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Нагадаємо, що Володимир Горбач, політичний аналітик у Інституті Євроатлантичного Співробітництва зробив дуже цікавий аналіз ситуації, яка склалася навколо українського питання в ПАРЄ. Він досить розлого розповів, чому повернули делегацію РФ в асамблею, а також про те, які ще удари по Україні можуть відбутися у найближчому майбутньому.

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