Ісландія відчуває дефіцит туристів

Спад туристичного потоку стався на тлі банкрутства лоукостера WOW air в минулому березні. Цей бюджетний перевізник пов’язував Ісландію з більш ніж 30-ма містами Європи і США.

Раніше неодноразово заявлялося, що острів страждає від овертуризма. Тепер же, в травні цього року, країну відвідало на 24 % менше мандрівників, ніж у травні 2018-го. Прогнози на літній сезон теж не дуже оптимістичні. За даними порталу Traveller.com.au, ісландська крона за рік впала на 6 %, число ночівель туристів в ісландських населених пунктах падає, а персонал звільняється в пошуку нової роботи.

Цікаво, як швидко зростав інтерес до Ісландії і як швидко він обвалився. Так, у 2010 році на острові побувало всього 500 тисяч туристів, а до 2018 року показник зріс до 2,3 млн мандрівників, тобто за вісім років турпотік зріс на 360 %. При цьому 2018 рік країна закрила із зростанням турпотоку всього в 5% порівняно з 2017-м. За попередніми оцінками, 2019 рік відзначиться падінням кількості туристів на 17 %.

Експрес-інформація по країні

Ісландія – острівна держава, розташована у північній частині Атлантичного океану.

Прапор



Герб



Столиця – Рейк’явік

Найбільші міста: Рейк’явік, Коупавоґур, Хабнарфьордюр, Акюрейрі

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 103 125 км2 (105-я в світі)

Населення – 317,35 тис. чол. (177-я в світі)

Офіційна мова – ісландська

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,899 (16-я в світі)

ВВП – $17,03 млрд (113-я в світі)

Валюта – ісландська крона

В 2018 році за кількістю туристів на душу населення Ісландія на другому місці, пустивши вперед себе лише Хорватію (замикала трійку Угорщина).

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Ісландія втрачає туристів, оскільки Google Карти показують там вічну мерзлоту.

За матеріалами 34travel.me

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