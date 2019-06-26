НАБУ розслідує приховування даних у декларації судді Госпсуду Миколаївської області Давченко

Національне антикорупційне бюро розслідує факти недостовірного декларування суддею господарського суду Миколаївської області Тетяною Давченко. Про це йдеться в постанові Солом’янського райсуду Києва, передає «Центр журналістських розслідувань».

Повідомляється, що раніше журналісти Центру з’ясували, що суддя

Давченко отримала від Миколаївської міськради комунальну квартиру площею

105 квадратних метрів, яку вже кілька років здає квартирантам. При цьому

сама суддя зі своїм сином мешкає у двоповерховому будинку в Царському селі, який,

ймовірно, не введений в експлуатацію, тому не значиться в держреєстрі прав на

нерухоме майно. У своїх деклараціях суддя вже кілька років вказує

тільки комунальну квартиру, приховуючи інформацію про будинок, в якому проживає не

перший рік.

У постанові суду йдеться, що при обшуку, який був

проведений у будинку в Царському селі, детективи НАБУ виявили ряд доказів

того, що суддя дійсно проживає саме в ньому. Так, були виявлені

квитанції на оплату комунальних і телекомунікаційних послуг за адресою цього

будинку. Також детективи знайшли договору, в яких згадується ім’я судді Давченко.

На даний момент детективи НАБУ вирішили встановити реальну

вартість двох земельних ділянок, на яких розташований будинок судді та інші

господарські будови, та подали клопотання про проведення відповідної

експертизи. Суддя задовольнив клопотання НАБУ.

Крім того, під час обшуку сама Тетяна Давченко і її син

були присутні у цьому будинку. Також в постанові зазначено, що обшук був

проведено і в комунальній квартирі, яку суддя здає в оренду.

Отмечаеся, що НАБУ відкрило кримінальне провадження

ставлення судді ще в 2018 році після звернення до Солом’янський райсуд юриста

ІРРП Олександра Волошина.

Раніше SKELET-info повідомляв, що кандидат в Антикорупційний суд подав недостовірну декларацію.