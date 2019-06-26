У штабі зробили важливу заяву про відведення військ ЗСУ на Донбасі

26 червня о 12:00 українські силовики покинули позиції, які розташовані перед пунктом пропуску Станиця Луганська.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

“Все відбувалося під наглядом представників ОБСЄ, які були по обидві сторони. За відведенням військ спостерігав особисто командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський”, – повідомили військові.

Сирський підкреслив, що цим кроком почався перший етап відведення сторін від околиць Станиці Луганської. Поки залишається невідомим, чи відвели свої війська бойовики. За ситуацією стежать спостерігачі ОБСЄ.