Фурса: Вперше в історії України митницю очолить пристойна людина

Вперше в історії України митницю очолить пристойна людина, таким чином відреагував економічний експерт Сергій Фурса на повідомлення, що Максим Нефьодов виграв конкурс на главу цього відомства. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис експерта у соціальній мережі фейсбук.

Фурса пише: «Максим Нефьодов виграв конкурс на главу митниці. Вперше в історії України цей орган очолить пристойна людина».

Експерт наголошує, що необхідно розуміти, що лише одного призначення Нефьодова – недостатня умова для боротьби з контрабандою.

«І боротьба з контрабандою починається не на кордоні, а при купівлі будь-якого товару з чеком. Однак, все одно це велика Перемога. І я сподіваюся, тепер у Макса буде цілодобова охорона і політична підтримка, тому що без неї він нічого не зможе зробити. І йдеться не тільки про МВФ, який проштовхує у нас реформу митниці. Ціна питання – мільярди доларів, які сьогодні йдуть в конкретні руки. І ці руки не будуть просто так дивитися на те, як їх грошові потоки міліють» – заявляє у своєму дописі Сергій Фурса.

Також читайте: НЕФЬОДОВ ПОБЕДИЛ В КОНКУРСЕ НА ГЛАВУ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

Zrada.today вже розповідала про те, що 25 червня 2019 року Комісія з питань вищого корпусу державної служби прийняла рішення рекомендувати Кабінету міністрів призначити першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова на посаду глави нової Державної митної служби (ГТС).

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!