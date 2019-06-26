У французького короля Людовіка Святого знайшли цингу

Смерть французького короля Людовика IX Святого (1214-1270) добре документована його наближеними і біографами: духівником Жоффруа з Больє, капеланом Гійомом з Шартра і радником Жаном де Жуанвиллем. Король помер в Тунісі під час восьмого хрестового походу, в цей час у таборі європейців вирувала епідемія дізентіріі. Втім, Жуанвилль не був у цьому хрестовому поході, він описав смерть монарха зі слів його сина.

Останки Людовика IX перевезли в Європу і поховали — внутрішні органи на Сицилії (пізніше частину з них перевезли в Версаль), а скелет в абатстві Сен-Дені під Парижем. В 1297 році короля канонізували. Після відкриття гробниці перед канонізацією велика частина останків була втрачена. Збереглася нижня щелепа, яка залишалася в Сен-Дені до кінця XVIII століття, а після революції 1789 року її перевезли в собор Нотр-Дам в Парижі.

Філіп Шарльє з університету Версаль-Сен-Кантен-ан-Івелін і його колеги з Франції, Італії та США досліджували щелепу, імовірно, належала Людовику IX. Вони вивчили її будова, датували з допомогою радіовуглецевого аналізу, зробили тривимірний зліпок і порівняли його з нижньою щелепою скульптури короля з портретною схожістю, створену в XIII столітті.

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Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

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Радіовуглецевий аналіз показав, що власник щелепи помер між 1030 і 1220 роками, на півстоліття раніше, ніж Людовик. Однак така невідповідність, на думку авторів, можна пояснити раціоном короля, в якому було багато риби (про це повідомляють хроністи) і, відповідно, резервуарним ефектом. У Світовому океані вуглецеве рівновагу між водою і атмосферою досягається повільно, тому радіовуглецевий аналіз останків морських тварин і сухопутних організмів, що харчувалися рибою, показує занижені цифри. До того ж, незалежний радіовуглецевий аналіз останків, привезених з Сицилії, підтвердив отриманий результат.

Порівняння зліпка щелепи зі статуєю XIII століття показало, що анатомічно вони схожі. Дослідження будови щелепи показало, що, ймовірно, вона була збуджена або в ній розвинулася інфекція, але при цьому слідів абсцесу не було. На кількох зубах утворилися гранульоми або кісти. Дослідники припустили, що у короля могла бути цинга, захворювання, викликане нестачею вітаміну З, одним із симптомів якого є кровоточивість ясен і, пізніше, розхитування і випадання зубів.

Про те, що хрестоносці стикалися з цингу, говорив і Жуанвилль, описуючи епідемію, що охопила табір під час попереднього, VII походу (1248-1250). «Наша армія страждала від некрозу ясен і брадобреи повинні були розрізати відмерлу тканину, щоб чоловіки могли жувати і ковтати. І було жахливо чути, як солдати з розрізаними яснами кричали і плакали, як рожающие жінки». За свідченням хроніста, страждали від цинги як європейці, так і араби: «річка, що розділяла французький і сарацинський табору, була завалена тілами».

Можливо, вважають автори статті, що цинга в таборі хрестоносців наклалася на якесь інше захворювання: черевний тиф або траншейну лихоманку. Збудником цієї хвороби є бактерія Bartonella quintana, яку переносять воші. Такий «букет» інфекцій часто зустрічалася у людей, постійно відчувають нестачу вітамінів.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», вчені з’ясували, від чого помер Караваджо.

За матеріалами N +1

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