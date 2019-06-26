На Київщині за добу в ДТП постраждали троє дітей

У Київській області за добу в ДТП постраждали троє дітей. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в регіоні.

“15-річний хлопець потрапив під колеса автомобіля в Броварах, двоє дітей у Васильківському районі постраждали внаслідок зіткнення Toyota Prado і Citroen. Ще одна людина загинула в ДТП в Києво-Святошинському районі”, – повідомили в обласній поліції про аварії, що сталися в регіоні.

Водій автомобіля ВАЗ, рухаючись на червоний сигнал світлофора по одній з вулиць Броварів, допустив наїзд на підлітка, який переходив дорогу на зелений сигнал по пішохідному переходу. Внаслідок зіткнення хлопець отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

У Васильківському районі внаслідок зіткнення двох автомобілів – Toyota Prado і Citroen постраждали двоє дітей – 12 і восьми років. Діти разом з матір’ю, яка перебувала за кермом, знаходились в авто Toyota Prado. Автомобіль стояв на узбіччі. 26-річний водій автомобіля Citroen, не вибравши безпечної швидкості руху та не впоравшись з керуванням, скоїв зіткнення з Toyota. Жінку і двох дітей госпіталізували. Один з хлопчиків знаходиться в реанімації.

Вчора ввечері на Софіївській Борщагівці 31-річний водій Daewoo Lanos також скоїв наїзд на пішохода, який ходив по проїжджій частині. Внаслідок ДТП чоловік від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.

Особа потерпілого встановлюється.

За всіма фактами ДТП порушено кримінальні провадження у ч.1 і ч.2 статті 286 Кримінального кодексу України.